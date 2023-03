Reading Time: 1 minute read

LVMH, la società madre di Louis Vuitton, ha rivelato un rimpasto di leadership per la sua divisione bellezza mentre la concorrenza in questo settore di attività si surriscalda. Nell’ambito della riorganizzazione, il marchio di lusso francese ha annunciato di aver nominato Stéphane Rinderknech nuovo presidente e amministratore delegato.

LVMH ha dichiarato lunedì 6 marzo che anche Guerlain e Parfums Christian Dior hanno i rispettivi nuovi capi.

L’azienda ha affermato che con la sua nuova posizione nel settore della bellezza, Rinderknech continuerà a gestire la divisione alberghiera.

Inoltre, il suo incarico come nuovo capo include la responsabilità globale della linea di bellezza di LVMH.

D’altra parte, anche il capo di Guerlain, Veronique Courtois, è stato promosso ai ruoli di presidente e amministratore delegato di Parfums Christian Dior. Gabrielle Saint-Genis Rodriguez, a capo di Make Up For Ever, diventerà quindi presidente e CEO di Guerlain.

La scossa di leadership arriva quando molti marchi di lusso hanno registrato una forte domanda nell’era post-pandemia. Con questo, LVMH è una delle aziende che sta cercando di espandere le proprie attività.

Nel settore vi sono forti competitors come Coty, Estée Lauder e L’Oréal. Anche altri marchi di lusso come Hermés e Chanel stanno entrando in questo mercato che sta ulteriormente surriscaldando la concorrenza.

