Bentley Motors Ltd., designer, produttore e venditore britannico di auto di lusso e veicoli sportivi (SUV) con sede in Inghilterra, ha annunciato l’apertura del suo primo showroom di lusso in Corea del Sud. Ciò avviene quando la casa automobilistica ha rinnovato il suo impegno nel mercato coreano, dove ha la maggiore domanda nella regione dell’Asia del Pacifico.

Bentley Motors ha dichiarato mercoledì 8 marzo di aver lanciato il suo primo showroom di punta nel paese per espandere ulteriormente la sua presenza qui. La società ha presentato la Bentley Cube questa settimana e, con il nuovo showroom, spera di servire meglio i suoi clienti coreani.

Secondo Yonhap Agency , il presidente e amministratore delegato della casa automobilistica di lusso, Adrian Hallmark, ha affermato di considerare la regione come uno dei centri per i principali mercati di lusso del mondo; pertanto, l’azienda ha allestito il primo showroom per i suoi modelli di veicoli.

“Il lancio della Bentley Cube riflette la crescente importanza del mercato coreano per Bentley”, ha affermato Hallmark.

L’anno scorso, la Corea del Sud è emersa come il più grande mercato per Bentley nella regione Asia-Pacifico. La classifica si basa sulle vendite e le cifre battono il record della anche se è considerato il più grande mercato automobilistico del mondo.

Bentley Motor ha venduto un totale di 775 unità di veicoli in Corea del Sud nel 2022, e si tratta di un aumento del 53% rispetto al 2021, quando la società è stata in grado di vendere solo 506 unità. Inoltre, è stato detto che quest’anno è stato venduto qui uno dei 18 modelli Batur in edizione limitata del marchio automobilistico.

Questo è un veicolo a due porte con caratteristiche potenti e il suo prezzo parte da 2,6 miliardi di KRW o 1,97 milioni di dollari. Per il 2023 l’obiettivo di Bentley è raggiungere almeno un livello di vendite simile a quello dello scorso anno, o meglio se riesce a superare il record.

“Rispetto ai nostri concorrenti, la chiave del successo è stata che il forte portafoglio di prodotti di Bentley ha davvero colpito nel segno in termini di esperienza del cliente e in termini di qualità e stile di vita (di fascia alta),” dichiarato dal direttore regionale di Bentley Motors Asia Pacific , Nico Coleman, in un comunicato.

[Motori – Trasporti Civili]

