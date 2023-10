I benefici di mangiare I fiocchi di latte prima di dormire

Reading Time: 3 minutes read

I prodotti ottenuti dalla coagulazione del latte sono storicamente documentati, tant’è che esistono testimonianze sin dall’antichità. Gli antichi egizi producevano un formaggio simile alla ricotta.

Nell’Odissea di Omero viene riportato che il ciclope Polifemo produceva il formaggio conservandolo nello stomaco di capretti e agnelli. Ciò avviene perché l’enzima chimosina, contenuto nello stomaco dei ruminanti, porta a un processo di coagulazione che separa la cagliata dal latte.

Si pensa che i fiocchi di latte siano originari dell’Europa e che siano divenuti il primo latticino prodotto negli USA quando gli immigrati provenienti dall’altra parte dell’Oceano Atlantico lo diffusero nel Nord .

I fiocchi di latte hanno anche legami con quello che i contadini del Minnesota definivano Dutch cheese, un prodotto da loro inventato nel XIX secolo per recuperare il latte inacidito.

All’inizio del XX secolo gli agricoltori della Columbia Britannica nord-orientale producevano qualcosa che chiamavano homesteader’s cheese, che si dice fosse simile alla moderna ricotta industriale.

Il prodotto casalingo ottenuto dalla coagulazione del latte iniziò a essere definito cottage cheese durante la metà del XIX secolo.[1]

Nel corso della prima guerra mondiale si assistette a un aumento della produzione di fiocchi di latte e altri prodotti caseari destinati alle razioni da campo per i soldati.

Il consumo di fiocchi di latte negli USA raggiunse lo zenit durante gli anni settanta, quando il loro commercio fruttava 1,3 miliardi di dollari all’anno. Negli anni a venire, la loro fortuna è venuta meno.

Gli atleti di pesistica, per supportare la crescita muscolare, hanno come pratica diffusa l’assunzione dei fiocchi di latte prima di dormire.

Ovviamente i fiocchi possono essere assunti anche in una dimagrante.

I fiocchi di latte sono un ottimo latticino fresco, in quanto povero di carboidrati, ricco di proteine ad alto valore e pochissimi grassi.

Questo latticino contiene un tipo di proteina del latte chiamata Caseina, che il corpo digerisce più lentamente rispetto alle altre proteine del latte (le siero proteine).

Grazie alla lenta digestione e l’alto potere saziante, i fiocchi di latte possono impedire gli attacchi di fame notturni ed aiutare ad avere meno appetito al mattino.

Meglio associare i fiocchi di latte con alcune mandorle, fonte di proteine vegetali e grassi benefici, per prolungare il senso di sazietà.

Mangiare latticini è una scelta ottimale per aumentare la produzione endogena dell’Ormone della Crescita, che ha un picco di sintesi a mezzanotte, poichè ricchi di proteine e poveri di carboidrati e grassi.

Gli studi evidenziano che, il consumo serale di proteine del latte ​​da sole, ha favorito l’aumento dei livelli dell’Ormone della Crescita, mentre l’associazione proteine-carboidrati ha inibito il rilascio di tale ormone.

Quindi meglio non mangiare fiocchi di latte con fresca o altre fonti di carboidrati come cracker o pane, ma consiglio di associare un pochino di frutta secca come le mandorle, poverissime di carboidrati o un quadratino di cioccolato fondente al 90-100%.

L’aumento dei livelli dell’ Ormone della Crescita promuove la perdita di massa grassa, ma anche l’aumento della massa muscolare.

Alcune ricerche scientifiche hanno evidenziato che i fiocchi di latte ed altre proteine ​​del latte possono essere ottimali per perdere grasso.

Uno studio pubblicato sul “The Journal of Nutrition“ nel 2011, ha indicato che l’aumento del consumo di proteine ​​da latticini era associato ad un aumento della perdita di grasso nelle donne.

Uno studio pubblicato sul “The Journal of Nutrition” ha evidenziato che le donne hanno guadagnato più massa muscolare mangiando le proteine ​​dei latticini, rispetto ad altre fonti di proteine.

I fiocchi di latte, inoltre, sono ricchi di calcio, minerale che promuove i livelli del Testosterone, con conseguente incremento di massa muscolare. [2]

I fiocchi di latte sono un alimento dietetico che hanno una quantità di calorie tra le 85 e le 120 circa per 100 g di prodotto. Contengono inoltre proteine, le vitamina A, B6, E e D, niacina, sodio, fosforo, potassio, calcio, magnesio, tiamina, riboflavina e selenio.

