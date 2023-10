Giuliana Debellis professionista nutrizione umana nel gruppo degli specialisti EMMEGI

Reading Time: 1 minute read

Nel gruppo dei nostri professionisti specialisti diamo il Benvenuto alla Dr.ssa Giuliana Debellis.

Laureata in Farmacia all’Università di Bologna nel 2014, ha conseguito la Laurea Magistrale in Scienze dell’Alimentazione presso l’Università di nel 2018.

Nel 2019 ha conseguito l’abilitazione alla professione di Biologa .

Il suo interesse verso lo sport, l’ha portata a specializzarsi in Nutrizione Sportiva con diversi corsi:

Nel 2022 ha conseguito il Master breve in Nutrizione e organizzato da Nutrifor.

Nello stesso anno ha seguito il corso di specializzazione in Nutrizione nelle varie Discipline Sportive di Nutrimedifor.

Nel 2023 ha seguito il Corso di Specializzazione in Nutrizione ed Integrazione Sportiva della Scuola di Nutrizione ed Integrazione (SANIS) di Bologna.

E’ Nutrizionista Sportiva e Docente di .

La Dr.ssa Debellis si aggiornata con periodici corsi di specializzazione sulla Nutrizione.

La sua consulenza nutrizionale al paziente è per raggiungere e mantenere lo stato di salute ottimale, oltre a fornire percorsi di educazione alimentare per imparare a nutrirsi correttamente in modo autonomo.

La sua mission, inoltre, è aiutare atleti agonisti e sportivi amatoriali a raggiungere i propri obiettivi di performance, tramite una sportiva personalizzata.

Per contattare la Dr.ssa Giuliana Debellis, inviare una mail alla nostra redazione: emmegipress@gmail.com

[Nutrizione Umana]

