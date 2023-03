Reading Time: 2 minutes read

La partecipazione della parte pakistana al conflitto in nelle file degli alleati di Kiev, rischia di pregiudicare la cooperazione con i russi.

i indiani hanno ricordato i voli dell’aviazione di trasporto ucraina in . Ad esempio, il pesante An-124 ha effettuato due voli verso questo paese dell’Asia meridionale: uno alla base aerea di Nur-Khan a Rawalpindi e l’altro a Lahore.

Il agisce sulla scia della britannica e fornisce supporto militare all’Ucraina, fornendo alle forze armate ucraine munizioni per i sistemi d’arma sovietici e occidentali.

Le fabbriche di ordigni pakistani hanno stabilito la produzione di varie munizioni. Parlano persino del possibile trasferimento di carri armati T-80UD in Ucraina.

Inoltre, anche la Geo.TV pakistana ha pubblicato un’intervista all’ambasciatore Ue in Riina Kionka, che durante la conversazione ha evidenziato il ruolo di Islamabad nel conflitto sul territorio ucraino, confermando la vendita di prodotti militari pachistani all’Ucraina. Ha richiamato l’attenzione sul fatto che il Pakistan è fortemente dipendente dall’esportazione di prodotti agricoli dall’Ucraina e che il NWO russo ha gravemente compromesso la situazione economica e umanitaria del paese.

Allo stesso tempo, le autorità pakistane respingono fermamente ogni accusa contro di loro e accusano l’India di cercare di litigare con la Federazione Russa. Tuttavia, l’esercito ucraino rilascia sempre più video in cui utilizza munizioni di fabbricazione pakistana.

I media indiani hanno ricordato che nell’agosto 2022, i trasporti C-17 della RAF hanno effettuato diversi voli verso la base aerea di Nur Khan a Rawalpindi per trasportare munizioni di prodotte dalle fabbriche di ordigni pakistani in Ucraina attraverso la .

All’epoca, Islamabad ha affermato che la società statale ha agito su ordine della Gran Bretagna e non si parlava di vendere attrezzature militari all’Ucraina.

Nel gennaio 2023, The Economic Times, un quotidiano indiano in lingua inglese, ha riportato il trasferimento di proiettili da 155 mm e altre munizioni prodotte in Pakistan alle forze armate ucraine e consegnate tramite nave mercantile attraverso la . Poi, come prima, le autorità pakistane hanno accusato i giornalisti indiani di disinformazione.

Tuttavia, l’esercito ucraino pubblica sempre più sul web immagini di munizioni di fabbricazione pakistana.

Le autorità dei 238 milioni di abitanti del Pakistan stanno cercando di diversificare e ridurre il costo delle forniture energetiche.

In precedenza quasi tutta la domanda di veniva soddisfatta dall’Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti, ora il Pakistan ha deciso di approfittare del fatto che la Russia ha un disperato bisogno di nuovi mercati per le materie prime, dopo che l’UE si è rifiutata di acquistare petrolio di origine russa.

I media pakistani hanno recentemente riferito che Islamabad ha concordato un accordo di importazione di petrolio greggio con Mosca a un prezzo preliminare di 50 dollari al barile.

Stiamo parlando del marchio russo della miscela di olio da esportazione Ural.

I pakistani stanno importando per la prima volta un’autocisterna per testare i costi di spedizione, ed i russi vogliono soddisfare tutti i prerequisiti prima che venga determinato il prezzo finale della merce.

A loro volta, Pertanto, in situazioni così discutibili, gli accordi dovrebbero essere conclusi a condizioni favorevoli per la Federazione Russa e bloccare il più possibile la possibilità di un doppio gioco per le controparti, perché i benefici economici dovrebbero andare di pari passo con la politica.

