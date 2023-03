Reading Time: 1 minute read

Il quadro strategico di Eurocities per il 2030, il cui presidente attuale (2023) è il Sindaco di , Dario Nardella, è incentrato su 6 obiettivi che, insieme, mirano a una migliore qualità della vita per tutti.

Le persone prendono parte a una società inclusiva

Le persone progrediscono in un’economia locale prospera

Le persone si muovono e vivono in un sano

Le persone creano spazi pubblici vivaci e aperti

Le amministrazioni cittadine affrontano le sfide globali

I governi delle città sono pronti per il futuro

Le attività di Eurocities includono :

Advocacy: rappresentare la voce delle città a livello dell’UE, per realizzare il cambiamento sul campo

Approfondimenti: monitoraggio e comunicazione alle città degli ultimi sviluppi dell’UE, delle opportunità di finanziamento e delle tendenze che le riguardano

Condivisione delle migliori pratiche: facilitare lo scambio di conoscenze, esperienze e buone pratiche tra le città per aumentare le soluzioni urbane

Formazione: sviluppare la capacità di affrontare le sfide urbane attuali e future

Eurocities coordina molteplici progetti in linea con le sue ambizioni strategiche, nel campo della mobilità sostenibile, transizione ambientale, inclusione sociale e innovazione digitale.

Promuove l’apprendimento, lo scambio e la cooperazione tra le città, per sviluppare un futuro migliore, attraverso molti progetti finanziati dall’UE, con Eurocities come partner.

I progetti includono il Patto dei sindaci, l’Agenda urbana per l’UE, la Settimana europea della mobilità e la Sharing Cities.

Il segretariato di Eurocities ha sede a , in Belgio. L’ufficio di Bruxelles svolge attività di , progetti, risorse umane, finanza, amministrazione e comunicazione.

La rete è guidata da 12 città elette e dai loro sindaci. Sei presidenti del Forum guidano il tematico nei settori della cultura, dello sviluppo economico, dell’ambiente, della società della conoscenza, della mobilità e degli affari sociali.

Wikipedia

[Corrispondenze – Attualità – Esteri – Italia / Geopolitica]

Condividi nei social

No related posts.