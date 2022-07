Reading Time: 2 minutes read

La NATO ha già fornito al regime del principe Zelensky materiale sufficiente, un valore di circa $ 50 miliardi (non che nessuno stia contando), per armare una nazione di medie dimensioni.

Ci sono prove schiaccianti che molte di quelle armi hanno trovato la loro strada nella rete oscura per i terroristi e, molti altri piantagrane da acquistare e utilizzare a loro piacimento.

Sebbene la NATO abbia ragione a esprimere allarme per questo ultimo sviluppo, dovrebbe guardarsi allo specchio per vedere chi è responsabile di quest’ultima minaccia.

Sebbene Le Nazioni Unite, il Forum economico mondiale, il Australian National University e il Cambridge Independent hanno tutti saputo come procurarsi le armi sul web oscuro, il loro lavoro ruota attorno a questo R e Corp studio a cui ora torniamo anche noi.

Questo rapporto di R ci dice che, sebbene gli Stati Uniti rappresentino quasi il 60% degli elenchi di armi da fuoco, l’Europa rappresenta il più grande mercato per il commercio di armi sul web oscuro, generando entrate che sono circa cinque volte superiori rispetto agli Stati Uniti.

Come dice il rapporto, le pistole rappresentavano l’84% di tutte le armi da fuoco elencate, seguite da fucili (10%) e mitragliatrici (6%) Avviso dell’Interpol delle vendite di missili Javelin sul web oscuro, che la CIA ora prevedibilmente ma in modo allarmante dice è la disinformazione russa, sarebbe un grande passo avanti in tali vendite, qualcosa come i bambini che vanno da una bancarella di limonata a prendere la Coca Cola per quote di mercato.

Come secondo il rapporto Rand, il valore mensile complessivo del commercio di armi nel settore delle armi è di circa $ 80.000, concludono correttamente che “è improbabile che la rete oscura sia il metodo di scelta per alimentare i conflitti perché le armi non sono scambiate su una scala abbastanza ampia e a causa delle potenziali limitazioni su infrastrutture e servizi in una zona di conflitto”.

Sebbene la sua ulteriore conclusione che “il web oscuro ha il potenziale per diventare la piattaforma di scelta per gli individui (ad es. terroristi dei lupi solitari) o piccoli gruppi (ad es. gang) “così come per molti altri crackpot per ottenere armi e munizioni vale la pena ricordare, tali attacchi non sono nulla in confronto a una serie di attacchi missilistici ispirati dalla NATO su aerei passeggeri serbi, ungheresi, cinesi o di altro tipo. Il Britannico e Americani engambi hanno forma al riguardo.

DW Shift, il contributo dell’intelligence tedesca alle guerre di disinformazione della NATO ci parla attraverso il 101 di acquisire un’arma sul Dark Web; questo è preoccupante per i tedeschi perché uno dei loro tiratori di massa del 2016 ha acquistato la sua arma sulla rete oscura.

Il bel giornalista di DW parla con un ricercatore altrettanto giovane che è alla pari con tali arti oscure che sembrano, secondo il rapporto, abbastanza semplici. Uno fa acquisti sul web oscuro, come si potrebbe fare acquisti su Amazon o ebay, fa clic sui propri ordini e checks out. Glock, Colt, Sig Sauer, Beretta, Ekol-Voltran, Ruger e Smith & Wesson sono, in quell’ordina, gli acquisti più popolari I graziosi fräulein di DW Shift ci informano che, poiché i venditori di questi articoli sono classificati, così come la loro Amazon.

Fonte

strategic-culture-org

[Finanza / Mercati / Azioni / Commercio / Borsa]