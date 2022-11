Reading Time: 2 minutes read

Stéphane Dujarric ha ribadito che le Nazioni Unite hanno accolto con favore la donazione di 260.000 tonnellate di fertilizzante che sono state immagazzinate nei porti e nei magazzini europei, ” che serviranno ad alleviare i bisogni umanitari e prevenire catastrofiche perdite di raccolto in Africa , dove è attualmente la stagione della semina”.

La prima spedizione di 20.000 tonnellate ha lasciato i Paesi Bassi su una nave del Programma Alimentare Mondiale ( la nave noleggiata dal WFP , MV Greenwich martedì, e dovrebbe attraccare in Mozambico, dove sarà poi trasportata nel Malawi senza sbocco sul mare.

Il WFP ha affermato in una dichiarazione rilasciata all’inizio del mese, quando è stato annunciato per la prima volta l’accordo derivante da un accordo di luglio, insieme alla fortunata Black Sea Grain Initiative , che il mondo ha urgentemente bisogno di “sforzi concertati” per risolvere la crisi globale dell’approvvigionamento alimentare.

I due paesi sono i principali esportatori di alimenti e fertilizzanti per i mercati mondiali in via di sviluppo e il WFP ha affermato che i piccoli agricoltori sono stati particolarmente colpiti dall’aumento dei costi, dall’inflazione e dai blocchi della catena di approvvigionamento.

Nella dichiarazione del suo portavoce, il capo delle Nazioni Unite António Guterres ha ringraziato Russia, Malawi e Paesi Bassi – in stretto coordinamento con l’Unione Europea – “per la loro disponibilità a consentire questa prima spedizione umanitaria critica di fertilizzanti da parte del WFP, per la sicurezza alimentare globale”.

Dujarric ha affermato che le Nazioni Unite stanno ” continuando intensi sforzi diplomatici con tutte le parti per garantire esportazioni senza ostacoli di alimenti e fertilizzanti critici dall’Ucraina e dalla Federazione Russa, esenti da regimi sanzionatori, verso i mercati mondiali”.

Circa il 50% della popolazione mondiale dipende da prodotti agricoli che utilizzano fertilizzanti.

Dal 2019, i prezzi sono aumentati di circa il 250%, escludendo molti agricoltori dalla produzione.

Dujarric ha utilizzato l’esempio dei fertilizzanti a base di azoto, dove la carenza di quest’anno potrebbe comportare una perdita di produzione l’anno prossimo, pari all’incredibile cifra di 66 milioni di tonnellate di colture di base, come mais, riso e grano.

Quanto basta per sfamare 3,6 miliardi di persone, “quasi la metà dell’umanità, per un mese” , ha detto.