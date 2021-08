I benefici nel diventare vegani

Reading Time: 4 minutes read

Molti di noi stanno passando a una dieta vegana come mai prima d’ora. Le nostre principali ragioni per seguire uno stile di vita vegano a lungo termine includono la ricerca di migliore salute, preoccupazione per l’emergenza nei cambiamenti climatici e l’angoscia di sfruttamento degli animali.

Queste sono le motivazioni più comunemente discusse per una dieta vegana e vale sicuramente la pena andare vegani. Ma cos’altro potrebbe succedere quando diventi vegano?

Ecco alcuni sorprendenti benefici per la salute di uno stile di vita vegano che potresti non aver considerato.

1. Digestione migliorata

Passare a una dieta vegana e includere un sacco di cibi integrali e vegetali aumenterà l’assunzione di fibra alimentare. La fibra è fondamentale per supportare il sano funzionamento del tratto digestivo.

Potresti scoprire di visitare il bagno un po ‘più spesso con un movimento più facile e soddisfacente. Allo stesso tempo, nutrirai i batteri benefici dell’intestino, producendo un effetto antinfiammatorio.

2. Puoi mangiare di più

Gli alimenti vegetali interi hanno generalmente un contenuto di energia per peso inferiore rispetto ai prodotti animali e agli alimenti trasformati.Ciò significa che lo stesso volume di cibo conterrà molte meno calorie e molta più fibra, acqua e fitonutrienti.Se ti piace riempire il tuo piatto e sentirti soddisfatto ad ogni pasto, andare a mangiare una dieta vegana è un ottimo modo di mangiare.

3. Riconnessione con il mondo naturale

Quando si adotta una dieta vegana, il legame tra le nostre scelte alimentari e il mondo naturale viene messo a fuoco.

La consapevolezza che le tue scelte alimentari quotidiane hanno un impatto di vasta portata sul mondo che ti circonda ti consente di sentirti più in contatto con la complessità e la fragilità dell’ambiente naturale.

4. Ridotto rischio di malattie croniche

Nella società occidentale, le malattie croniche vengono pensate come una conseguenza inevitabile dell’invecchiamento.

Malattie cardiache e i tumori rimangono fermi corridori come cause di morte prematura e disabilità. Ma questo non deve essere il caso.

Nelle aree del mondo in cui le popolazioni vivono stili di vita sani, con diete prevalentemente a base vegetale, le persone vivono stili di vita sani e attivi fino ai 90 e 100 anni con queste malattie quasi inaudite.

Tra gli altri fattori di stile di vita, le diete a base vegetale supportano la riduzione del rischio fornendo cibi a basso contenuto calorico ma ricchi di nutrienti. Supportano anche l’evitamento di agenti cancerogeni dietetici, a microbioma intestinale sano, e migliorato ormone.

5. Migliore salute mentaleb

La ricerca ci ha mostrato che la nostra dieta svolge un ruolo cruciale nella nostra salute mentale.Uno studio ha confermato un nesso causale tra dieta e salute mentale6.Nello studio, il 32% dei partecipanti con diagnosi di depressione non è stato più considerato depresso dopo 12 settimane consumando più cibi vegetali.

Solo l’8% di coloro che non hanno cambiamenti nella dieta ha avuto lo stesso risultato. Sebbene non sia un proiettile d’argento, l’aumento dei cibi vegetali sembra essere una parte nuova e importante del puzzle nella salute mentale, con solo effetti collaterali benefici!

6. Periodi meno dolorosi

Molte donne riportano un miglioramento dei sintomi premestruali quando adottano una dieta vegana.Sebbene la ricerca sia limitata, uno studio ha scoperto che le donne che seguono una dieta vegetariana a basso contenuto di grassi hanno ottenuto un ridotto dolore mestruale, nonché una minore ritenzione idrica e un minor numero di sbalzi d’umore. Ciò è probabilmente dovuto all’impatto della dieta sui livelli di estrogeni; un ormone importante coinvolto nella regolazione del ciclo mestruale.

7. Ridotto rischio di intossicazione alimentare

Se hai sperimentato intossicazione alimentare, sai quanto può essere spiacevole! Sebbene non sia esente da intossicazione alimentare diventando vegano, le tue possibilità sono molto ridotte.

Il pollame in particolare causa circa il 50% di tutti i casi, alcuni dei quali fatali.

In effetti, oltre il 70% dei polli da supermercato è contaminato da Campylobacter a causa dell’esposizione a materiale fecale durante la lavorazione8.

8. Potresti avere un odore migliore

La ricerca suggerisce che quando rimuovi la carne dalla tua dieta, l’odore del tuo corpo potrebbe migliorare.

Uno studio ha scoperto che quando si sentono l’odore dei campioni di abbigliamento di uomini vegetariani rispetto a quelli che mangiano carne rossa, le donne hanno trovato i campioni vegetariani meno intensi, più piacevoli e più attraenti!

Ciò è probabilmente dovuto ai cambiamenti nelle sostanze emesse dalle ghiandole sudoripare e ai batteri che si nutrono di queste sostanze a seguito di cambiamenti nella dieta.

9. Potresti risparmiare denaro

C’è un malinteso sul fatto che mangiare una dieta vegana sia più costoso.

Ovviamente è sempre divertente provare l’ultima alternativa vegana sul mercato, ma questo potrebbe non essere così buono per il tuo portafoglio (o la tua salute!).

Fare scorta di alimenti vegetali interi come patate, fagioli, riso, banane e avena, nonché frutta e verdura congelate è un ottimo modo per risparmiare i penny.

In effetti, potrebbe persino ridurre la bolletta alimentare del 40% rispetto a una dieta onnivora.

10. I tuoi gusti possono cambiare

Se sei abituato a una dieta ricca di grassi, è stato dimostrato che alcune settimane senza latticini, uova, burro e carne aumentano la sensibilità del gusto ai grassi. Ciò può comportare un cambiamento nelle preferenze di gusto.

Questo vale anche per il sale. Ciò suggerisce che più a lungo segui una dieta vegana sana, meglio avrà un sapore. Un beneficio inaspettato di una dieta vegana!

11. Il tuo sonno potrebbe migliorare

Se stai passando a una dieta predominante per le piante, è molto probabile che aumenti l’assunzione di fibre e riduca il grasso saturo. Questa è una grande notizia per molti aspetti della nostra salute, ma la ricerca ha scoperto che questo potrebbe anche essere la chiave per sostenere una notte più profonda e riparativa nel dormire.

12. Aiuterai a combattere la fame

Oltre 800 milioni di persone vanno a letto a stomaco vuoto, eppure produciamo mais esclusivamente per l’alimentazione animale su 90 milioni di acri di terra. Scegliere di diventare vegani supporta il nostro requisito globale per ridurre l’agricoltura animale e invece utilizzare la terra per coltivare colture per le popolazioni affamate.

