Reading Time: 2 minutes read

Devash, la parola ebraica per “miele”, è menzionata almeno 55 volte nella Bibbia e si riferisce allo sciroppo dell’uva e degli alberi da frutto, nonché al miele delle api. Nella maggior parte di questi casi, il miele è usato metaforicamente o simbolicamente per rappresentare la saggezza, la guarigione, la dolcezza della parola di Dio e le promesse di abbondanza.

“Quanto sono dolci le tue parole al mio gusto, più dolci del miele alla mia bocca!” (Salmo 119:103)

La maggior parte degli studiosi della Bibbia concordano sul fatto che la parola miele nel versetto dell’Esodo 33 si riferisce specificamente allo sciroppo degli alberi da frutto.

Lo sciroppo della palma da datteri era molto nei tempi biblici e veniva utilizzato per addolcire e .

Comunemente noto oggi in Israele come silan , questo “miele di datteri” è tornato nella cultura israeliana negli anni ’90 con gli iracheni e si trova sugli scaffali della maggior parte delle cucine israeliane.

Il silan è diventato sempre più popolare negli Stati Uniti negli ultimi anni, sia tra i cuochi casalinghi che tra quelli professionisti. Simile per consistenza e colore alla melassa e meno calorico e zuccherino rispetto al miele, è rapidamente diventato uno dei preferiti dai buongustai.

Il silan può essere mescolato con il tahini per creare una crema spalmabile dolce, utilizzata nelle marinate e nelle vinaigrette e condita con farina d’avena, yogurt o gelato.

Le palme da dattero quasi scomparvero da Israele dopo la distruzione del , quando Roma cercò di distruggere uno dei beni più forti di Israele in quel momento. Nel 500 d.C. la palma da dattero fu quasi completamente spazzata via dalla regione.

L’antica palma da dattero della Giudea, un tempo venerata nell’antichità per le sue vaste qualità medicinali, ha un’incredibile storia di rinascita pari solo alla storia di rinascita dello stesso Israele moderno.

Oltre 2.000 anni fa, ai margini del deserto della Giudea, a migliaia di piedi sopra il Mar Morto, su un altopiano roccioso, quando l’ultimo gruppo di ribelli resistette all’ultimo assedio romano, fu sepolto un piccolo vaso di argilla pieno di semi di dattero sotto le macerie rimaste lì.

Negli anni ’60, durante gli scavi a Masada, un archeologo ebreo scoprì un barattolo di semi essiccati da duemila anni di desertico e furono riposti in un cassetto dell’Università israeliana Bar Ilan per circa 40 anni.

Nel 2005, la dottoressa Elaine Solowey ottenne i semi che esistevano dai tempi di Gesù e, contrariamente a quanto considerato botanicamente impossibile, ne fece germinare uno con successo. Il seme germogliò in una giovane palma da dattero, resuscitando quella che si pensava fosse morta da quasi due millenni.

La palma da datteri venne appropriatamente chiamata “Matusalemme” e rappresenta una varietà nell’antica Giudea, considerate una prelibatezza, e si pensava avessero proprietà medicinali assenti nelle odierne varietà di palme da datteri.

Sette ulteriori tipi di antiche palme da dattero della Giudea sono stati resuscitati dai semi trovati in altri tre siti archeologici, tra cui Qumran, e ora crescono nella regione meridionale di Ketura.

Nell’agosto 2021, l’Istituto Arava per gli studi ambientali in Israele ha raccolto tre mazzi di datteri provenienti dalla riuscita selezione degli alberi che furono spazzati via migliaia di anni fa quando il popolo ebraico fu scacciato dalla sua terra.

Cavalieri e Dame di Malta OSJ

Condividi nei social

No related posts.