Il governo polacco chiederà l’equivalente di 1,3 trilioni di dollari in risarcimenti dalla Germania per l’invasione e l’occupazione del suo paese, da parte dei nazisti durante la seconda guerra mondiale.

Jaroslaw Kaczynski, leader del partito Legge e Giustizia, ha annunciato l’enorme richiesta di pubblicazione di un rapporto tanto atteso sul costo per il paese di anni di occupazione nazista tedesca in quanto segna 83 anni dall’inizio della seconda guerra mondiale.

Il governo di destra della Polonia sostiene che il paese che è stata la prima vittima della guerra non è stato completamente risarcito dalla vicina Germania, che ora è uno dei suoi principali partner all’interno dell’Unione europea.

La Germania sostiene che il risarcimento è stato pagato alle nazioni del blocco orientale negli anni successivi alla guerra, mentre i territori che la Polonia ha perso a est quando i confini sono stati ridisegnati sono stati compensati con alcune delle terre tedesche prebelliche. Berlino chiama la questione chiusa.

I massimi leader tra cui Kaczynski, che è il principale responsabile politico della Polonia, e il primo ministro Mateusz Morawiecki hanno partecipato alla cerimonia di rilascio del rapporto al Castello reale di Varsavia, ricostruito dalle rovine del tempo di guerra.

La pubblicazione del rapporto è stata al centro delle celebrazioni nazionali dell’anniversario della guerra iniziata il 1 settembre 1939, con i bombardamenti e l’invasione della Polonia da parte della Germania nazista, ed è stata seguita da più di cinque anni di brutale occupazione.

Un team di circa 30 economisti, storici e altri esperti ha lavorato al rapporto dal 2017. La questione ha creato tensioni bilaterali.

La guerra è stata “una delle tragedie più terribili della nostra storia”, ha detto il presidente Andrzej Duda durante le celebrazioni mattutine nella penisola di Westerplatte vicino a Danzica, uno dei primi luoghi ad essere attaccato durante l’invasione nazista.

In Germania, il funzionario del governo per la cooperazione tedesco-polacca, Dietmar Nietan, ha dichiarato che il 1 settembre “rimane un giorno di colpa e vergogna per la Germania che ci ricorda più e più volte di non dimenticare i crimini commessi dalla Germania” che sono il “capitolo più oscuro della nostra storia” e incidono ancora sulle relazioni bilaterali.

Circa 6 milioni di cittadini polacchi, inclusi 3 milioni di ebrei, furono uccisi durante la guerra e la sua industria, le sue infrastrutture e la sua cultura subirono enormi perdite.

Il governo polacco rifiuta una dichiarazione del 1953 degli allora leader comunisti del paese, sotto la pressione dell’Unione Sovietica, accettando di non avanzare ulteriori pretese sulla Germania.