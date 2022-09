Reading Time: 2 minutes read

La Drug Enforcement Administration ha lanciato l’allarme sulle presenza nel mercato Usa di fentanil colorato. Nell’agosto 2022, la DEA e i nostri partner delle forze dell’ordine hanno sequestrato pillole di fentanil dai colori vivaci in 18 stati.

Soprannominata dai media “fentanil arcobaleno”, questa tendenza sembra essere un nuovo metodo utilizzato dai cartelli della droga per vendere fentanil molto attraente quanto potenzialmente letale fatto per sembrare caramelle a bambini e giovani.

“Il fentanil arcobaleno – pillole e polvere di fentanil disponibili in una varietà di colori, forme e dimensioni brillanti – è un’iniziativa specifica dei trafficanti di droga per aumentare la dipendenza tra bambini e giovani adulti”, ha affermato l’amministratore della DEA Anne Milgram. “Gli uomini e le donne della DEA stanno lavorando incessantemente per fermare il traffico di fentanil arcobaleno e sconfiggere i cartelli della droga messicani responsabili della stragrande maggioranza del fentanil che viene trafficato negli Stati Uniti”.

Il fentanil dai colori vivaci viene sequestrato in molteplici forme, tra cui pillole, polvere e blocchi che ricordano il gesso sul marciapiede. Nonostante le affermazioni secondo cui alcuni colori potrebbero essere più potenti di altri, non vi è alcuna conferma in merito dai test di laboratorio della DEA. Ogni colore, forma e dimensione del fentanil dovrebbe essere considerato estremamente pericoloso.

Il fentanil rimane la più letale minaccia di droga che devono affrontare gli Usa. Secondo il CDC, 107.622 americani sono morti per overdose di droga nel 2021, con il 66% dovute ad oppioidi sintetici come il fentanil. Gli avvelenamenti da droghe sono il principale killer degli americani di età compresa tra 18 e 45 anni. Il fentanil disponibile negli Stati Uniti è fornito principalmente da due reti criminali della droga, il cartello di Sinaloa e il cartello di Jalisco New Generation (CJNG).

Il fentanil è un oppioide sintetico 50 volte più potente dell’eroina e 100 volte più potente della morfina. Solo due milligrammi di fentanil, che equivalgono a 10-15 grani di sale da cucina, sono considerati una dose letale. Senza test di laboratorio, non c’è modo di sapere quanto fentanil è concentrato in una pillola o polvere.

(comunicato stampa della Dea del 30/08/2022)

