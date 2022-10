Reading Time: 2 minutes read

L’obiettivo dell’Istituto è quello di diventare il principale centro accademico del paese per l’avanzamento di nuovi paradigmi computazionali, compresi quelli che sono un ibrido di calcolo convenzionale, neuromorfico e quantistico, combinando bit, neuroni e qubit, che renderanno possibile risolvere problemi che gli attuali sistemi informatici non possono.

Il nuovo istituto consentirà a Rensselaer di innovare utilizzando l’informatica quantistica e l’edge computing per reti e sistemi cyber-fisici e comunicazioni quantistiche a prova di hacker.

L’Institute for Data, Artificial Intelligence and Computing sarà costruito sulla forza che Rensselaer ha già sviluppato in aree come la scienza dei dati e l’analisi dei dati, il calcolo quantistico e neuromorfico, il calcolo ad alte prestazioni abilitato all’intelligenza artificiale (AI) e l’IA- ludicizzazione guidata in ambienti di realtà virtuale immersiva e realtà aumentata.

DAIC sarà un istituto multidisciplinare e un vivace centro per la ricerca di livello mondiale e l’istruzione universitaria associata a Rensselaer, offrendo diplomi e certificati in settori emergenti relativi a dati, intelligenza artificiale e informatica.

James Hendler, Ph.D., è stato nominato Direttore fondatore dell’Institute for Data, Artificial Intelligence and Computing. Il Dr. Hendler è il Tetherless World Professor of Computer, Web and Cognitive Sciences presso Rensselaer. Inoltre, è il direttore della Rensselaer-IBM Artificial Intelligence Research Collaboration.

L’Institute for Data, Artificial Intelligence and Computing si concentrerà su un nuovo software scalabile e un ecosistema computazionale — dall’edge di Internet of Things (IoT) al cloud computing, nuovi paradigmi computazionali e ambienti di realtà estesa — con applicazioni ad ampio raggio.

La ricerca avrà implicazioni rivoluzionarie nell’affrontare le sfide che devono affrontare la sicurezza nazionale e globale; energia, acqua e cibo; clima; salute umana; ed economia e prosperità.

L’Istituto integrerà la ricerca e promuoverà le collaborazioni tra numerosi centri e scuole di Rensselaer, tra cui la Shirley Ann Jackson, Ph.D. Center for Biotechnology and Interdisciplinary Studies (CBIS), Center for Modeling, Simulation, & Imaging in Medicine (CeMSIM), Center for Infrastructure, Transportation, and the Environment (CITE), Center for Materials, Devices, and Integrated Systems ( cMDIS), il Center for Future Energy Systems (CFES), l’Institute for Energy, the Built Environment, and Smart Systems (EBESS), il Center for Engineering and Precision Medicine (CEPM), Lighting Enabled Systems & Applications (LESA), il Centro per la mobilità con sollevamento verticale (MOVE), il Centro di ricerca verso l’avanzamento delle tecnologie finanziarie (CRAFT), il Rensselaer Astrobiology Research and Education Center (RARE),

Il Rensselaer Polytechnic Institute, Fondato nel 1824, è la prima università di ricerca tecnologica d’America. Rensselaer comprende cinque scuole, oltre 30 centri di ricerca, più di 140 programmi accademici di cui 25 nuovi programmi e una comunità dinamica composta da oltre 6.800 studenti e 104.000 alunni viventi.

I docenti e gli alunni di Rensselaer includono oltre 155 membri della National Academy, sei membri della National Inventors Hall of Fame, sei vincitori della National Medal of Technology, cinque vincitori della National Medal of Science e un vincitore del premio Nobel per la fisica. Con quasi 200 anni di esperienza nel progresso delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, Rensselaer rimane concentrato sull’affrontare le sfide globali con uno spirito di ingegno e collaborazione.

