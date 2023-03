Reading Time: 1 minute read

La Corte di giustizia europea (CGE) ha confermato che gli Stati membri non saranno più autorizzati a concedere deroghe che consentano, anche temporaneamente, l’uso di sementi trattate con prodotti fitosanitari “espressamente vietati” dalla legislazione dell’UE.

I prodotti fitosanitari in questione – imidacloprid, clothianidin e thiamethoxam – appartengono a una classe di pesticidi noti come neonicotinoidi che prendono di mira gli insetti e sono chimicamente simili alla nicotina.

I neonicotinoidi sono stati presi di mira negli ultimi anni per aver contribuito al declino delle api interrompendo il loro senso dell’orientamento, la memoria e i sistemi riproduttivi.

Tuttavia, la sentenza ha lasciato un punto interrogativo sulla portata della sua portata. In particolare, i gruppi elettorali si sono chiesti se si estendesse per includere tutti i pesticidi vietati e l’esportazione di pesticidi vietati.

Ora, il servizio per la della Commissione (DG SANTE) ha presentato la sua prima interpretazione della sentenza, che ha confermato che l’esecutivo dell’UE ritiene che ciò vada oltre i pesticidi neonicotinoidi in questione.

Comunque la Corte UE mette fine all’uso di emergenza di pesticidi tossici per le api

La più alta corte dell’UE ha stabilito giovedì (19 gennaio) che ai paesi dell’UE non dovrebbero più essere concesse esenzioni temporanee per i pesticidi neonicotinoidi vietati e tossici per le api, ponendo fine alla metà di tutte queste deroghe.

