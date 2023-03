Reading Time: 2 minutes read

Il giusto tipo di può fare molto per mantenere la salute della nostra pelle in buona forma. Hai anche notato sblocchi e acne ogni volta che ti abbuffi di troppo spazzatura? Ci sono alcuni tipi di alimenti che causano infiammazioni nel corpo e nella pelle, portando all’acne e ad altri problemi legati alla pelle.

Tuttavia, esiste un’altra categoria di alimenti che possono contrastare gli effetti dell’infiammazione nel corpo. Conosciuti come cibi antinfiammatori, questi sono l’aggiunta ideale alla tua dieta per una pelle sana e luminosa.

Sebbene i problemi della pelle non siano sempre causati direttamente dal consumo di cibi infiammatori, le persone sperimentano un miglioramento quando modificano la loro dieta e aggiungono cibi anti-infiammatori.

Gli alimenti che causano infiammazione includono carboidrati trasformati, cibi fritti, carne rossa, soda e zucchero.

Quindi, che tipo di alimenti dovresti mangiare invece per contrastare i loro effetti e mantenere la pelle elastica e luminosa?

Quali sono i migliori alimenti antinfiammatori per la pelle?

Ecco 7 alimenti antinfiammatori per una pelle luminosa e sana:

1. Il pomodoro è arricchito con licopene e , entrambi nutrienti che aiutano a frenare l’infiammazione. Contengono anche molti antiossidanti che possono rivelarsi un eccellente integratore per una pelle sana. Consumalo crudo, incorporalo in patatine fritte o prepara salse con esso.

2. L’aglio è noto per essere uno degli alimenti naturali che offrono benefici antinfiammatori. Riduce anche lo ossidativo e protegge dai danni dei radicali liberi. Aggiungi l’aglio ai tuoi sabzis o semplicemente lascia che diventi parte del tuo temperamento dal.

3. Che si tratti di spinaci, cavoli o qualsiasi altra a foglia verde, questi alimenti sono antinfiammatori per loro stessa natura. Contengono anche un’abbondanza di vitamina C che funge da potente antiossidante. Rendi le verdure a foglia verde una parte della tua dieta e osserva la differenza nella salute della tua pelle.

4. Le noci sono uno degli alimenti più ricchi di nutrienti e la ricerca ha scoperto che contengono anche composti anti-infiammatori. Mandorle, noci, anacardi e semi come semi di zucca, semi di girasole e sesamo possono rivelarsi estremamente utili per la cura della pelle.

5. Praticamente tutti i frutti sono buoni per combattere l’infiammazione, ma i mirtilli in particolare sono ricchi di antiossidanti. I mirtilli sono ricchi di vitamine e antiossidanti chiamati “flavonoidi” che combattono l’infiammazione in modo naturale. Consumali crudi o aggiungili alle insalate per una pelle sana.

6. I grassi sani come gli Omega-3 hanno anche un effetto antinfiammatorio sul corpo. Gli avocado sono uno degli alimenti naturalmente arricchiti con grassi monoinsaturi sani e antiossidanti che aiutano il corpo a combattere l’infiammazione e forniscono una pelle elastica e luminosa.

Staff Nutrizione & Salute

[Nutrizione Umana]

