L’autorizzazione di Novel Food per gli insetti come alimenti, pone il problema legato alla valutazione del rischio allergeni.

Le proteine di molti insetti, da alcuni studi condotti a livello UE, sembrerebbero simili a quelle dei crostacei.

Quindi i soggetti che presentano allergie alimentari ai molluschi e agli acari potrebbero avere conseguenze nell’assunzione di prodotti, realizzati con farine di insetti.

E’ importante pertanto una corretta informazione al consumatore.

Pertanto l’Unione Europea si è premurata nel realizzare regolamenti specifici riferiti alla tutela del consumatore, in merito ai possibili rischi di presenza allergeni.

I regolamenti citano espressamente quale dicitura deve esserci in etichetta:

1. Regolamento (UE) 2022/168 (larva di Tenebrio molitor): “può provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei e agli acari della polvere”;

2. Regolamento (UE) 2022/188 (grillo domestico): “può provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei, ai molluschi e ai prodotti a base di molluschi e agli acari della polvere”.

Le sopra indicate etichette però non specificano le diciture larva e grillo, pertanto qualora nei prodotti non c’è alcuna etichetta, il prodotto si confonde con uno simile con alimenti classici, e, comunque, se non siete sicuri che può essere un prodotto senza insetti, evitate di comprarlo.

E’ importante inoltre fare foto di tutti i prodotti in commercio che contengono larve, grilli e insetti di vario tipo, per poi divulgarli nei social net in modo che, coloro sono allergici, prendono nota ed evitano l’acquisto.

