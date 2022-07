Reading Time: 3 minutes read

I risultati di uno studio dell’Università di Houston College of Nursing indicano che il 61% degli adolescenti neri e ispanici altrimenti sani ha bassi livelli di vitamina D, che scendono ancora più in basso con l’età. La ricerca colma un divario di conoscenza su gruppi di persone che soffrono di carenza di vitamina D.

“Le popolazioni nere e ispaniche hanno una prevalenza marcatamente alta di carenza di vitamina D e una maggiore incidenza e risultati peggiori per le malattie cardiovascolari, alcuni tumori, diabete di tipo 2 e malattia renale, tutti sono stati collegati ai livelli di vitamina D,”Riferisce Shainy Varghese, professore associato di infermieristica presso l’UH College of Nursing, nel Journal of Pediatric Health Care. Il suo team ha esaminato i registri di 119 adolescenti etnicamente diversi di età comprende tra 12 e 18 anni da una clinica suburbana nel sud-est del Texas.

I benefici della vitamina D non possono essere minimizzati. È stato riferito che ha un grande impatto sul rafforzamento del sistema immunitario, sulla prevenzione di alcuni tumori, sull’aumento dell’umore, sulla riduzione del rischio di diabete di tipo 2 e altro ancora. La ricerca rileva inoltre che tra i pazienti positivi per COVID-19, quelli con bassa vitamina D presentavano sintomi respiratori più gravi rispetto a quelli con livelli normali di vitamina D

“Questo documento richiama l’attenzione sulla necessità di sensibilizzare i medici in merito ai determinanti sociali della salute e alle pratiche dietetiche culturalmente sensibili per migliorare i livelli di vitamina D e prevenire complicazioni a lungo termine”, ha aggiunto.

I determinanti sociali della salute comprendono la stabilità economica, accesso all’istruzione e all’assistenza sanitaria, quartiere e ambiente costruito, e contesto sociale e comunitario – che possono avere un impatto sui livelli di vitamina D, soprattutto tra le comunità di colore perché l’insicurezza alimentare e la mancanza di accesso all’assistenza sanitaria e all’educazione sanitaria costituiscono ostacoli a un’alimentazione sana.

La lattina di vitamina D è spesso chiamata “vitamina del sole” perché il corpo la produce naturalmente in risposta al sole, ma l’assorbimento è più impegnativo per le persone con tonalità della pelle più scure. La melanina assorbe e impedisce alla luce UV di raggiungere le cellule che producono vitamina D

Può anche essere ingerito quando si mangiano determinati alimenti come salmone, trota, tonno, uova e latticini che vengono arricchiti con esso. Ma, secondo il rapporto, poiché i bambini invecchiano e hanno una maggiore autonomia, la loro scelta di bevande zuccherate con zucchero può sostituire il consumo di latte, abbassando ulteriormente i loro livelli di vitamina D.

Il team di Varghese comprende Julia Benoit, assistente alla ricerca professore di optometria presso l’UH College of Optometry e Teresa McIntyre, professore di ricerca presso l’UH College of Nursing.

“Gli infermieri sono molte volte il primo fornitore di assistenza sanitaria che un adolescente può incontrare, come gli infermieri delle scuole. Questo studio può aiutare gli infermieri e gli operatori sanitari a valutare la necessità che gli adolescenti possano avere per gli integratori di vitamina D “, ha affermato Kathryn Tart, preside del UH College of Nursing e Humana Endowed Dean’s Chair in Nursing.

“Comprendiamo che i livelli di vitamina D sono bassi su tutta la linea – sette bambini su dieci hanno livelli bassi, aumentando il rischio di varie malattie acute e croniche”, ha affermato Varghese. “Ma la relazione tra diversità etnica e livelli di vitamina D è sottovalutata e limitata negli adolescenti.”

“Conoscenza e comprensione della prevalenza di bassi livelli di vitamina D, caratteristiche sottostanti, e il rischio di bassi livelli di vitamina D tra i diversi gruppi etnici è essenziale per i fornitori di cure primarie che devono identificare le popolazioni a rischio a partire dalla giovane età,”Ha detto Varghese, che raccomanda di aggiungere uno strumento standardizzato ai controlli per bambini / ai fisici annuali per schermare le abitudini alimentari e identificare i deficit nutrizionali per adattare le raccomandazioni dietetiche in base ai risultati.

